Zeekoe geboren in Burgers’ Zoo in Arnhem

Verzorgers keken al weken uit naar de geboorte. Een zwangerschap duurt bij zeekoeien minstens een jaar tot wel veertien maanden.



Het jong is het eerste voor het Caribische zeekoevrouwtje van 5,5 jaar. ‘Op het oog ziet alles er goed uit, maar het gaat om het eerste jong van een nog relatief jong vrouwtje, dus de komende periode is nog wel even spannend voor de dierverzorgers en biologen’, aldus het dierenpark. Koninklijke Burgers’ Zoo is het enige dierenpark in Nederland waar zeekoeien leven.



Het maken van een echo bij een zoogdier dat honderden kilo’s weegt en in het water leeft, is niet eenvoudig en bovendien was het niet wenselijk om het dier onnodig stress te bezorgen. Dierverzorgers en biologen hebben dus wekenlang moeten afwachten en het dier nauwlettend in het oog gehouden.



Het kalf drinkt ongeveer tot het twee jaar oud is, maar al vanaf één à twee weken probeert het jong vast voedsel te eten. Normaal eet een jonge zeekoe vanaf ongeveer veertig dagen vast voedsel.