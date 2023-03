Zeemeermin bejubelt Sint Jansbeek, maar wil geen natte voeten: ‘Ik ben een watervrouw, ik blijf het water trouw’

Het is weer NLdoet: even je handjes laten wapperen, bijvoor­beeld in Wester­voort

Mandy van Schaijk en Nina Boelens werkten zich vrijdag in het zweet om van de nieuwe moestuin van seniorencomplex de Wilgenpas aan Het Geerken in Westervoort een pareltje te maken. De klus is onderdeel van het programma van NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland op vrijdag en zaterdag.