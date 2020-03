Zelfrijdende bus van provincie Gelderland vliegt bij eerste test voor publiek twee keer uit de bocht

Corona: pinnen bij slager in Arnhem of contant betalen bij een aparte toonbank

14:22 ARNHEM - Bij keurslager De Haas in Arnhem wordt klanten gevraagd hun bestelling alleen met pin af te rekenen. Middels een bordje op de toonbank van de vestiging in de Koningstraat in de binnenstad wordt klanten uitgelegd dat het gaat om een voorzorgsmaatregel in verband met de uitbraak van het coronavirus.