Zien! Arnhemse Michella Kox in videoclip van Bram Krikke: 'Je ass zo groot hij staat op Funda'

Eerste overtocht van 2023 met elektrisch veer Ren­kum-Heteren markeert opening nieuw vaarsei­zoen

De kop is er af. De veerponten van recreatieschap Uiterwaarde in het Gelderse rivierengebied varen weer. Het veer Renkum-Heteren had zaterdagochtend de eer. Volgeladen met speciale gasten, onder wie Renkums wethouder Daniëlle van Bentem, maakte de Henri 1 de eerst officiële overtocht van het nieuwe seizoen.