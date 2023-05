Zij willen niet langer wegkijken en komen uit voor hun klimaatzorgen, maar vrezen het waterkanon: 'Tot ziens op de A12'

Verlich­ting en verbreding moeten dit smalle en levensge­vaar­lij­ke fietspad veiliger maken

Het plaatsen van straatlantaarns en het verbreden van het wegdek moeten het fietspad Grote Griet in Arnhem-Zuid veiliger gaan maken. De drukke route tussen de Drielsedijk en de Gelderse Rooslaan langs de Eldenseweg is met name na zonsondergang onveilig.