Zijn benen en voeten staken uit de container: de klikoduiker

Plannen voor nieuwe kazerne op vliegbasis Deelen weer wat dichterbij: ‘Staat volledig los van vertrek boeren’

ARNHEM - Een nieuwe kazerne op de militaire vliegbasis Deelen is weer een stapje dichterbij: het ministerie van Defensie noemt de vliegbasis als nadrukkelijke voorkeurslocatie voor nieuwbouw. Dat doet de organisatie nu in een brief die vrijdag aan de Tweede Kamer is verstuurd.

13 mei