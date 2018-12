Zó gingen 30.000 liefhebbers van het Nederlandse lied uit hun plaat in GelreDome

Jin Hu (31) werd afgewezen bij McDonalds, maar heeft nu 6 horecaza­ken op zijn naam

8 december ARNHEM - Slechts 31 jaar is Jin Hu. Toch heeft hij al zes horecazaken geopend - waaronder Bij Visje & Vleesje en Velvet in Arnhem. Drie jaar terug vertrok Hu naar Amsterdam om daar gastrocafé GIN Neo te starten. Nu is hij weer terug in Arnhem, met wéér een nieuwe zaak: The Green Rose. En hij is nog niet klaar met het maken van nieuwe plannen. Hoewel hij het wel een tandje rustiger aan wil doen.