Zo is het om te kamperen in Nederland in de stromende regen: ‘Dit is onze huwelijksreis’

A Beautiful Mess in Molen­plaats Sonsbeek gaat niet meer open: dit is er aan de hand

A Beautiful Mess in Molenplaats Sonsbeek is definitief gesloten. Het bezoekerscentrum en de horecagelegenheid waren sinds begin dit jaar dicht. De Molenplaats is weer open, restaurant A Beautiful Mess niet. Althans, niet op deze plek in Arnhem.