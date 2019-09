Zo voorkwam politie Oost-Nederland een aanslag van jihadi’s

Duurzame herinrich­ting Apeldoorn­se­weg levert meer op dan gedacht

8:56 ARNHEM - De gemeente Arnhem is zo tevreden over de milieuvriendelijke manier van werken bij de herinrichting van de Apeldoornseweg dat de methode in de toekomst vaker zal worden ingezet. Het leverde meer op dan vooraf was bedacht.