Zoek de verschillen: Arnhems gezin bootst foto uit 1926 na tijdens hoogwater

Erik, Caroline en Bart woonden tijdens het hoogwater van 1993 in de boerderij van zijn ouders Gerrit en Hendrina. Op de foto hieronder imiteren de drie een foto uit 1926 van het oude echtpaar en hun dochter. Het gezin zit op dezelfde manier in het bootje als 67 jaar geleden.

Hoogwater in Arnhem

Erik mailde de foto van zijn gezin in de boot naar aanleiding van een artikel over watersnood in Arnhem. Hij schrijft: ”Op foto twee van de serie over het hoge water in 1926 staan mijn opa Gerrit Wijers en oma Hendrina Wijers-Driessen. Ze zitten samen met hun dochter in de boot.” Het water van de Rijn stond destijds zó hoog dat Meinerswijk en zelfs de Arnhemse binnenstad het niet droog hielden. Dat hebben opa en oma Wijers geweten!