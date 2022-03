Zoektocht naar ‘vrouw met muts’; nog veel vragen rond afgebrande woning Geitenkamp

Noodveror­de­ning sorteert effect: geen wanklank rond de wedstrijd Vitesse - AS Roma in het centrum

Arnhem - Het is donderdag voor en na de wedstrijd tussen Vitesse en AS Roma rustig gebleven. ,,De conclusie is dat de politie-inzet en noodverordening goed heeft gewerkt", stelt burgemeester Ahmed Marcouch.

11 maart