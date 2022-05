Zuid-Tribune GelreDome uitverkocht voor finale play offs tussen Vitesse en AZ

met video Schril protest tegen het ringen van ‘Eusebius­kui­kens': ‘Ik ga je geen kusjes geven’

ARNHEM - Luid en schril protest weerklinkt in de toren van de Eusebiuskerk in Arnhem. Het is weer tijd om de jongen van de slechtvalk te ringen. Directeur Meike Verhagen van de Eusebius is even van de kaart als ze een van de drie kuikens in handen krijgt gestopt. ,,Ik ga je geen kusjes geven”, fluistert Verhagen tegen het mannetje. ,,Ik wil je niet verpesten.”

