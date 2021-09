Zwaaien naar de karavaan van de bevrijding: ‘Airborne Battle Wheels’ trekt massaal publiek bij de ‘Race to the Bridge’

OOSTERBEEK - Het was weer zwaaien geblazen naar de karavaan van de bevrijding bij de stoet van Airborne Battle Wheels Oosterbeek die zaterdagmiddag als vanouds weer de Airborne Herdenkingen luister bij zette. Ook debutanten Frank de Koning en de jeugdige Lucas Geluk (zie foto) waren er bij. Ze maken deel uit van een groep die zich helemaal gespecialiseerd heeft in de jeeps en ander rollende materiaal van het Amerikaanse leger in de Tweede Wereldoorlog.

,De groep komt uit het westen des lands en doet vaker mee aan optochten met legervoertuigen, vooral tijdens bevrijdingsfeesten. ,, Ik kom uit Amsterdam”, vertelt De Koning. ,,Dit is de eerste keer dat ik hier mee doe.” Hij raakte in de jaren zeventig geïnteresseerd in de historie van de Tweede Wereldoorlog.

Met een groep vrienden trof hij ‘rond 1997, 1998' op reis in de Vogezen in Frankrijk Amerikaanse veteranen. ,,Hun verhalen over de bittere gevechten die de mannen daar moesten leveren maakt diepe indruk op ons. Op de terugweg waren we drie uur lang stil.” Later volgde deelname aan bevrijdingstochten in het Gooi maar ook in Normandië en Zuid Frankrijk. ,,In Normandië zag je alle oudere mensen naar ons wuiven alsof ze weer opnieuw bevrijd werden. Ontroerend.”

Volledig scherm Frank de Koning (links) en Lucas Geluk uit Amsterdam genieten met volle teugen van alle aandacht bij Airborne Museum Hartenstein. Ze nemen voor het eerst deel aan de karavaan van Oosterbeek Airborne Wheels. © Harry van der Ploeg/DG

Bevrijdingsroes

Ook in Oosterbeek is die sfeer van bevrijding er, al weet iedereen dat het zwaaien van 17 september 1944 bjj nader inzien zwaaien was in een valse bevrijdingsroes, omdat bij Arnhem de vijand oppermachtig bleek en de oorlog voor de helft van Nederland nog negen maanden lang voor veel ellende zou zorgen.

Bij het verzamelpunt van de karavaan rond de Telefoonweg in Renkum valt direct een enorm amfibievoertuig in het oog. De chauffeur komt later bij het museum wat in het nauw als hij terug de Utrechtseweg op wil. Bij nader inzien blijkt het verstandiger te zijn om te wachten tot alle motoren, jeeps en trucks al vertrokken zijn.

Het rijdend oorlogsmuseum zorgt voor een indrukwekkende geur van diesel- en benzine. Maar er is geen hond die in de uitgelaten sfeer rond de karavaan iets mompelt over zoiets nieuwerwets als een milieuzone. Die hadden ze in de oorlog nog niet.

Volledig scherm Veel bekijks bij een amfibievoertuig aan de Telefoonweg. © Rolf Hensel

Volledig scherm Enthousiasme bij de komst van de karavaan van Airborne Battle Wheels in Oosterbeek. © DG/Suzanne Huibers

Volledig scherm Renkum is uitgelopen voor de start van 'Race to the Bridge'. © Rolf Hensel

Volledig scherm Elk detail van de karavaan van Aiborne Battle Wheels heeft een verhaal. © Rolf Hensel

Volledig scherm Even een hapje tussendoor voor de deelnemers van de 'Race to the Bridge'. © Rolf Hensel