Zwaar verouderde sporthal Klarendal dicht tot grote ergernis gebruikers: ‘Wij willen een vaste plek’

Doortrek­ken A15 stap dichterbij, toch overheerst teleurstel­ling over wéér vertraging: ‘Eigenlijk schandalig’

Na drie jaar van slepende rechtszaken heeft de Raad van State woensdagochtend de deur open gezet voor het doortrekken van één van Gelderlands belangrijkste verkeersaders, de snelweg A15. De Raad van State heeft nieuwe stikstofberekeningen voor het doortrekken van die A15 tussen Bemmel en Zevenaar voor het eerst goedgekeurd. Toch is niet honderd procent duidelijk of de weg er ook daadwerkelijk komt. Dat er nog steeds geen definitieve ja of nee is, daar balen betrokkenen van. Alle reacties op dit nieuws volg je hieronder in ons liveblog.