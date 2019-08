Zware pijnstillers worden de nieuwe drugs, handel steeds meer in handen van criminelen

Politie: ‘Bekijken beelden accudief­stal uit stalling station Arnhem hangt af van aangifte’

23 augustus ARNHEM - De politie bepaalt vooral op basis van een aangifte of er beelden worden opgevraagd van een misdrijf. In het geval van de reeks diefstallen van accu’s van elektrische fietsen in de stalling bij station Arnhem Centraal is bijvoorbeeld bepalend of een aangifte een precieze locatie bevat van de plek waar de fiets was gestald.