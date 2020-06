Zwarte butler bij coffeeshop Uncle Sam krijgt make-over na klachten over racisme

Column Remco kock Het lijkt me sterk dat donkere mensen een racisti­sche coffeeshop bezoeken

8 juni ,,Ongelooflijk! Hebben we in Arnhem echt een petitie nodig om dit te veranderen?” vroeg D66 fractievoorzitter Sabine Andeweg zich afgelopen weekend op Twitter af, toen er een mini zwartepietendebat plaatsvond in de Driekoningenstraat.