Zweefvliegtuig breekt vleugel bij landing op Terlet; inzittenden komen met de schrik vrij

Wateroever met jonge vogels bij Thialf in Arnhem ‘per ongeluk’ gemaaid

16:23 ARNHEM - Een watergang in het park bij playground Thialf in het Spijkerkwartier in Arnhem is deze week per ongeluk veel te grondig gemaaid. Dat erkent een woordvoerder van het Waterschap Rijn en IJssel, de organisatie die een aannemer de opdracht gaf voor de maaibeurt.