Zweefvliegtuigcrash is derde incident in korte tijd bij Terlet, piloot ongedeerd: ‘Ik heb het er goed vanaf gebracht’

,,Ik heb het er goed vanaf gebracht”, reageert de piloot tegenover de Gelderlander. Hij typeert de crash als een ‘stukje pech’. Hij stelt dat iets mis ging met de welvingskleppen op de vleugels die de liftkracht van het toestel regelen bij opstijgen en dalen. ,,Er ging iets mis met die flaps in de vleugels. De hendel die de flaps in beweging brengt schoot in de verkeerde stand. Dan gaat het toestel omlaag. Het lukte me niet meer om dat op tijd te herstellen.”



Het toestel bleef verticaal in de bomen steken op zo'n vijftig meter van horecagelegenheid De Thermiekbel op Terlet. Getuigen die het vliegtuig plots zagen crashen kwamen bezorgd informeren of alles goed was met de man. Vermoed wordt dat de piloot de landingsbaan goed had kunnen halen als hij zo'n 15 meter hoger had gezeten.