Zwevende acrobaten en selfies vanaf het podium: dit kunnen fans Helene Fischer verwachten in GelreDome

Helene Fischer treedt op in GelreDome in Arnhem: alle handige info op een rij

“Atemlos durch die Nacht, Spür, was Liebe mit uns macht”, hoor je deze Duitse hit al in je hoofd? Als dat nu nog niet het geval is, misschien woensdag 13 september 2023 wel. Helene Fischer treedt die dag op in het GelreDome in Arnhem. Ben jij erbij? Met deze handige info ga jij goed voorbereid naar het concert.