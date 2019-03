Zwijgende Douwe Bob gaat niet in op ‘biervoorstel’ Snollebollekes na massale kritiek

‘Of hij moet al voor de deur liggen’

Ondertussen reageerde de in Best geboren Rob Kemps op geheel eigen wijze. Hij nodigde Douwe Bob uit om een biertje te komen bij een van de shows. Daar is de zanger vooralsnog niet op ingegaan. ,,Of hij moet hier al voor de deur liggen, maar die kans achten wij klein”, grinnikt de manager van Snollebollekes, die verder niet wil reageren. ,,Het draait dit weekend vooral om de concerten en het feestje.”



Bij het eerste concert van Snollebollekes ging vrijdagavond in no time het dak eraf. Vanavond is het tweede concert. Opnieuw gaan er zo’n 30.000 feestvierders naar het Arnhemse stadion.