25 procent korting op verkeersboete omdat openbaar ministerie hoorplicht schendt

Officieel moet het openbaar ministerie iedereen die in beroep gaat tegen een verkeersboete in de gelegenheid stellen persoonlijk zijn of haar zegje te doen. Maar meestal komt het er niet van: door een gebrek aan tijd en personeel wordt het horen vaak overgeslagen. Het hof vindt nu dat mensen die een boete hebben gekregen hiermee in hun belangen worden geschaad. Zeker nu het ‘structureel’ gebeurt ‘en er geen zicht is op verbetering'.

Het openbaar ministerie vermeldt op de site en in de boetebrief met opzet niet dat bezwaarmakers de mogelijkheid hebben te worden gehoord. Zo hoopt het OM het aantal verzoeken binnen de perken te houden. Dat is tegen de wet. Het gerechtshof neemt hier nu stelling tegen, door uit te spreken dat als iemand niet wordt gehoord, de boete bij wijze van compensatie met een kwart wordt verminderd. Ook is er standaard recht op een proceskostenvergoeding.

Het parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM), het onderdeel van het openbaar ministerie dat de boetes afhandelt, liet in 2021 in een intern memo al weten zich structureel niet aan de wet te kunnen houden. Toen een jaar eerder kortstondig op de website werd vermeld dat de mogelijkheid tot horen bestond, werd het overspoeld met verzoeken. Het CVOM kon dat niet aan. Vorig jaar gingen 336.000 mensen in bezwaar tegen een boete; in slechts 34.000 van die gevallen was er een hoorzitting. De minister van Justitie en Veiligheid is naarstig op zoek naar een oplossing, maar die lijkt er vooralsnog niet te zijn.

Rood of oranje

De zaak waar het bij het gerechtshof om ging, betrof een automobilist die 240 euro moest betalen omdat hij door rood was gereden in Wassenaar. De bestuurder beweert dat het nog oranje was. Het gerechtshof vindt dat vaststaat dat het rode licht is genegeerd, maar verlaagt het bedrag naar 180 euro. Omdat vanwege wijziging van het boetebedrag de bezwaarmaker formeel in het gelijk is gesteld, krijgt hij ook een proceskostenvergoeding van 1328 euro.

