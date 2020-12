4,5 miljoen euro voor ontwikkeling hyperloop in Nederland

RIJ-IMPRESSIE Beste beentje voor: de Hyundai i20 wil graag een Audi A3 zijn

22 december Nieuwe looks, modernere technologie en een verrassend volwassen interieur moeten de nieuwe Hyundai i20 weer op de kaart zetten. Dat lukt heel aardig: wat ooit een ingetogen muurbloempje was, doet nu hard zijn best om een betaalbare Audi voor het volk te zijn.