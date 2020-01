55 miljard aan opties: Elon Musk op weg om bestbetaalde CEO ooit te worden

De beurskoers van Tesla is al maanden bezig met een opmars en sinds begin deze week is het bedrijf meer dan 100 miljard dollar waard op de beurs. Als Tesla dit niveau op Wall Street zes maanden lang weet vast te houden, krijgt topman Elon Musk een megabonus.

Sinds midden oktober is de beurskoers meer dan verdubbeld en schommelt momenteel rond de 570 dollar. Tesla is nu meer waard dan Volkswagen, terwijl die Duitse autofabrikant vorig jaar dertig keer zoveel voertuigen verkocht als Tesla. Daarnaast heeft het bedrijf ook een hogere beurswaarde dan zijn Amerikaanse branchegenoten General Motors en Ford bij elkaar. Daarmee heeft de onderneming de op één na hoogste beurswaarde van alle autofabrikanten, achter het Japanse Toyota.

Deze duizelingwekkende cijfers zijn niet alleen goed nieuws voor het bedrijf zelf, maar ook voor Elon Musk. De topman tekende begin 2018 - Tesla bevond zich toen nog in zwaar weer wegens productieproblemen - een bijzonder tienjarig contract waarin stond dat hij opties en compensaties zou krijgen indien hij bepaalde ambitieuze doelstellingen zou halen. Nu de grens van 100 miljard dollar beurswaarde is bereikt, ontvangt Musk al het eerste deel van 1,7 miljoen aandelenopties ter waarde van 346 miljoen dollar.

Wanneer Musk alle doelstellingen haalt, kan hij ruim 55 miljard dollar (omgerekend bijna 50 miljard euro) aan opties opstrijken. Ook het halen van productiedoelen kan de topman tussentijds extra’s opleveren, maar gemakkelijk zal het zeker niet worden. Zo wordt vooropgesteld dat het bedrijf in 2028 maar liefst 650 miljard dollar waard is. Slaagt Musk in zijn opzet, dan heeft hij volgens experts recht op het hoogste loonpakket dat een CEO ooit kreeg.

Elon Musk (48) balanceerde met Tesla tien jaar lang op een dun koord. Tot een paar maanden geleden speculeerden beleggers nog dat zijn bedrijf failliet zou gaan. Toch gaf de van oorsprong Zuid-Afrikaanse ondernemer de complete autowereld het nakijken met zijn elektrische automerk Tesla. Sterker nog: Musk veranderde eigenhandig het automobiele landschap en Duitsland mag hopen dat het in zijn kielzog kan aanhaken. Trendwatchers zijn daar niet gerust op en zelfs VW-topman Herbert Diess waarschuwde dat zijn bedrijf moet oppassen dat het niet eindigt als Nokia doordat het weigert te innoveren. Het grote voorbeeld van VW? Tesla Motors (tekst gaat verder onder de foto).

Het is geen moment te vroeg voor de grote autofabrikanten om de bakens te verzetten, want de traditionele autowereld is dood, zo concluderen ook de Duitsers zelf. De beurskoersen van BMW en Mercedes-Benz kregen vorig jaar harde klappen en fabrikanten van elektrische auto’s met namen als Rivian, Sono, Faraday, Rimac en Lightyear schieten als paddenstoelen uit de grond. Doordat de techniek van elektrische auto’s minder ingewikkeld is, kon zelfs een bedrijf als Sony een prototype presenteren. De Duitsers zijn hun unieke positie kwijt, want in de Nieuwe Wereld zijn zaken als actieradius en laadsnelheid plotseling belangrijker dan topsnelheid, uitstraling, status en bouwkwaliteit.

Deze nieuwe stroming in de autowereld werd in 2007 ingezet door een eigenwijze ondernemer uit Zuid-Afrika. Elon Musk heeft op het gebied van de elektrische auto al een voorsprong opgebouwd van minimaal tien jaar. Reeds in juli 2005 tekende Tesla een contract met de Britse sportwagenfabrikant Lotus voor de productie van 2.500 Lotus Elises zonder aandrijflijn. De elektrische aandrijflijn werd door Tesla zelf gemaakt in Californië. Twee jaar later begon de serieproductie van de Tesla Roadster, het eerste model van Tesla. De auto werd aangedreven door de stroom uit 6.800 laptop-accu’s.

Elon Musk was in 2007 al een succesvol ondernemer, maar kwam toen pas echt in beeld als pionier. Hij verhuisde op jonge leeftijd met zijn ouders vanuit Australië naar de Verenigde Staten en was daar alleen al vanwege zijn accent een ‘dropout’. Gelukkig was hij gezegend met een goed stel hersenen en toen hij klaar was met school, richtte hij – net als vele andere nerds van zijn generatie – een softwarebedrijfje op. Dat verkocht hij voor een paar miljoen en kwam vervolgens met het idee voor een betaaldienst. Paypal was geboren en een paar jaar later was hij miljardair.

Een bedrijfje in zonnecellen – dat uitgroeide tot de grootste zonnecel-leverancier van de hele VS – deed hij over aan zijn neef en daarna besloot hij een ruimtevaartbedrijf op te starten dat de concurrentie met NASA aan moest gaan. SpaceX werd een succes dankzij raketten die hergebruikt konden worden en daarna besloot hij met Tesla elektrische auto’s te gaan maken. Ook probeert hij verkeerstunnels te boren met zijn bedrijf ‘Boring company’. De grond die hij wegboort wil hij laten omzetten in goedkope bakstenen. En zo heeft hij nog een stapel ideeën liggen die stuk voor stuk veel potentie hebben.

Wie zijn biografie leest, ontdekt dat alles ongelofelijk moeilijk was om te realiseren. Tegenslagen, pech, verraad, geldgebrek en huwelijksperikelen kregen Musk echter niet klein. Zelfs duizenden mensen die ‘short’ gingen op de koers van de Tesla in de hoop dat het bedrijf failliet zou gaan, liet hij onlangs achter met miljoenenverliezen. Musk zet niet alleen nagenoeg onhaalbare doelen, zoals concurreren met de bankwereld, NASA en de complete Duitse auto-industrie, maar weet zijn doelen ook nog eens te bereiken ondanks alle bijbelse plagen die over hem worden uitgestort.

Kritiek op Musk is er ook. Wie zich niet kan of wil conformeren aan zijn moordende werktempo kan beter vertrekken. Ook wordt hij volgens velen ten onrechte gezien als uitvinder, terwijl hij eigenlijk alleen een goed oog heeft voor ideeën van anderen. Zo bestond Tesla al toen Musk aan boord kwam en ook het idee van de ondergrondse tunnels en de ‘Hyperloop’ is niet nieuw. ‘Musk heeft alleen succes doordat hij alle succesvolle mensen wegkoopt bij de concurrentie’, zeggen zijn criticasters.

Dat mag zo zijn, maar met het volwassen maken van zijn eigen automerk Tesla heeft hij bewezen dat hij echt een van de groten is uit de auto-industrie. In Duitsland snappen ze nog steeds niet hoe zijn accu’s zoveel actieradius kunnen hebben en vorig jaar verkocht hij een recordaantal auto's. Tesla lijkt alle ellende definitief achter zicht te hebben gelaten.

Toch is het bedrijf volgens sommigen nog altijd zwaar overgewaardeerd. Tachtig procent van de verkopen bestaat uit de Model 3 en dat terwijl de echte winst ‘m zit in duurdere modellen als de Model S en X, zo waarschuwen beursgoeroes. Ook wordt getwijfeld aan de vormgeving van de Cybertruck en de vraag of de auto wereldwijd verkocht kan worden door de hoekige vormgeving. Maar anderen zien voorlopig niet hoe de traditionele automerken de voorsprong van Tesla teniet kunnen doen. Dat, opgeteld bij een stijgende vraag naar elektrische auto’s, doet de meeste analisten geloven dat de toekomst van Tesla uiterst rooskleurig is.