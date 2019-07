88-jarige ‘held van de Craeybeckxtunnel’ liet zich aanrijden om ramptruck te stoppen

De dankwoorden komen recht uit de harten van Luc en zijn 17-jarige dochter. Dinsdag zaten de twee radeloos in hun Ford Ka, terwijl ze met 100 kilometer per uur door de Craeybeckxtunnel werden gesleurd . Bij het binnenrijden van de verkeerstunnel tikte een vrachtwagen het autootje van achteren aan. De Ka kwam daardoor haaks op de neus van de veeltonner te staan. De chauffeur merkte niets van het voorval, keek in de verte en tufte dapper door. Andere weggebruikers zien wel in wat voor penibele situatie Luc en Cato zich bevinden. Er wordt getoeterd en naar de truckchauffeur gezwaaid. Zonder resultaat, zoals in een filmpje van het gebeuren te zien is. De Slovaak haalt zijn voet niet van het gas af. Een van die medeweggebruikers is Rik Voorhelst uit Kontich. ,,Mijn aandacht werd getrokken door de vonkenregen aan de voorzijde van de truck’’, verhaalt de Belg op leeftijd. ,,De spetters sprongen van de velgen van die Ford Ka.’’

Zachtjes vaart geminderd

Rik doet wat in zijn vermogen zit om de truckers aandacht te trekken. Ook zijn pogingen halen niets uit. ,,Ik ben daarom op zijn baan gaan rijden en heb zachtjes vaart geminderd’’, zegt hij. ,,Ondertussen bleef ik toeteren, signalen geven met mijn remlichten, alarmlichten aan, uit het raam hangen en gebaren maken.’’ Niets lijkt te helpen, wat de truck blijft doorrijden. ,,Tot ik plots een lichte duw voelde.’’ De Ford van Luc raakte Riks bumper, waarop hij de auto uit versnelling haalt en zich laat voortduwen. ‘Tweehonderd meter verder stonden we stil.’’ Als de stoet stilstaat, stopt een ambulance naast de betrokken wagens om een aanrijding met achteropkomende verkeer te voorkomen. Vader Luc en dochter Cato kunnen zonder kleurscheuren uitstappen en vallen hun redder in de armen. Rik: ,,Het meisje was eigenlijk heel kalm, maar ze bekende wel dat dit de akeligste en langste seconden van haar leven waren’’. Een held? Dat vindt hij te veel eer. ,,Helden zijn mensen die elke dag hun verantwoordelijkheid nemen. Ik heb maar één keer ingegrepen.’’

Oudere verdient plaats

Dat de auto van Luc had kunnen kantelen en ze samen tegen de tunnelwand hadden kunnen botsen, hield hem echter niet tegen. ,,Het gevaar dat ik mogelijk zelf zou lopen, de risico's, hebben mij niet tegengehouden.’’ Helemaal verbazingwekkend is het manhaftige optreden van Rik overigens niet. Hij was beroepsmilitair en twintig jaar lang sportofficier van de Belgische troepen in Duitsland. Ook stond hij aan de wieg van de Vlaamse Reddingscentrale en gaf instructie in zwembaden met ‘Auto te water’.



,,Als iemand in nood is, dan help ik. Dat gaat op de automatische piloot.’’ Rik heeft overigens wel een boodschap. ,,Mag de kritiek op oudere automobilisten nu eens stoppen, alsjeblieft?’’, klinkt het. ,,Op mijn 88ste ben in een verantwoord weggebruiker, die ingrijpt wanneer het nodig is. Laat de jongeren die het ongeval filmden en fotografeerden daar maar eens over nadenken, wanneer ze op hun sociale media een bejaarde bestuurder uitkafferen. Wij verdienen onze plaats in het verkeer.’’