A2-racers gepakt met 248 km/u en 252 km/u: ‘Racen doe je op het circuit’

update Influencer uit Zeewolde scheurt met 250 km/u over A28: ‘Geloof niet alles jongens’

Met 250 kilometer per uur scheurde multimiljonair Chahid Charrak volgens de politie zaterdagavond in zijn Lamborghini over de A28. De 32-jarige Zeewoldenaar raakte daardoor zijn rijbewijs én goudkleurige wagen kwijt. De ‘influencer’ bestrijdt echter de lezing van de politie.

26 september