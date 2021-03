Aangereden hond overleeft horrorrit achter grille van auto

ANWB: vervangen halogeen­lam­pen door led-lam­pen moet worden toegestaan

2 maart De ANWB wil dat het wettelijk wordt toegestaan om halogeen lampen in auto’s te vervangen door led-verlichting, net zoals dat in huizen gebeurt. Uit een test van de ANWB in samenwerking met de Duitse zusterclub ADAC blijkt dat dit veilig kan. Voor het achteraf inbouwen van led-lampen in auto’s zijn meerdere systemen te koop. Maar het gebruik ervan op de openbare weg is nu verboden.