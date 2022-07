Aantal autodiefstallen neemt voor het eerst in jaren toe, vooral in Rijswijk waren mensen de klos

VRAAG & ANTWOORD ‘Waarom geven Franse automobi­lis­ten anders richting aan dan wij?’

‘Op de snelweg in Frankrijk viel het ons herhaaldelijk op dat bestuurders hun richtingaanwijzer aan laten staan als zij meerdere auto’s inhalen’, aldus lezer Hendrien van der Steen in de wekelijkse vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie. ‘Verwarrend, omdat we in eerste instantie dachten dat de bestuurder nog een rijstrook verder naar links wilde. In Nederland geven wij alleen richting aan om van rijstrook te wisselen en we ze zetten de richtingaanwijzer uit zodra we op de gewenste rijstrook zijn. Is Frankrijk het enige Europese land dat hierin afwijkt?’

