Accu van je elektrische Smart versleten? Dat is dan 17.000 euro!

Stel, je hebt een elektrische Smart aangeschaft ter waarde van zo’n 24.000 euro. Vijf jaar later gaat het accupakket stuk en zegt de garage dat het plaatsen van een nieuwe set batterijen 17.000 euro kost. Precies dit is een Smart-eigenaar in Duitsland overkomen.

Een eigenaar van een elektrische Smart uit het Duitse plaatsje Speyer doet zijn beklag in een lezersbrief aan de ADAC Motorwelt, zeg maar de ANWB Kampioen van Duitsland. ,,Na vijf jaar zijn de accu’s van mijn Smart Fortwo Electric defect. De kosten voor het vervangen liggen rond de 17.000 euro, wat betekent dat mijn kleine elektrische auto nu economisch total loss is. Ik denk dat ik er maar een plantenbak van maak en weer met een diesel naar mijn werk rij”, zo klinkt het sarcastisch.



Een nieuwe Smart Fortwo EQ (zoals de opvolger van de oudere Electric tegenwoordig heet) koop je in Nederland al voor zo’n 23.000 euro. Dan klinkt het laten plaatsen van een nieuw accupakket voor 17.000 euro inderdaad niet als een hele slimme investering.

De nieuwe Smart EQ heeft een ruimere garantie

Exclusief arbeidsloon

Maar kloppen die bedragen wel? De eveneens Duitse website Focus Online besloot het na te vragen bij Daimler, het moederbedrijf van Smart. De reactie van woordvoerder Dietmar Göllner is duidelijk: ,,Die bedragen kloppen. De hoogte van de rekening hangt af van de mogelijkheid om een ruilonderdeel te gebruiken. Wanneer we een ander gebruikt accupakket terug kunnen plaatsen, kost dat ongeveer 8600 euro, maar een nieuw batterijenpakket komt inderdaad op 17.000 euro. Exclusief arbeidsloon…”

De Smart EQ Fortwo is in Nederland louter elektrisch leverbaar

Verlengde garantie

Daimler wil trouwens niet vertellen hoe vaak het voorkomt dat het accupakket van een Smart de geest geeft. Andere fabrikanten doen daar net zo schimmig over, al klinken er met name bij Tesla geluiden over accu’s die het ver na hun verstreken garantietermijn nog prima doen. Daarmee bedoelt het merk dat er in zo’n geval nog minstens zeventig procent van de oorspronkelijke energie over is.

De levensduur van het accupakket blijft een risico bij een elektrische auto. Niet voor niets geven de meeste fabrikanten zoals Tesla, Jaguar en Hyundai inmiddels acht jaar garantie op de batterijen. Daarmee willen ze vertrouwen geven aan consumenten die hun auto’s ‘durven’ te kopen. Vaak is de garantietermijn acht jaar (of bijvoorbeeld 100.000 kilometer), dus bij de meeste merken zal een situatie zoals bij deze Smart zich niet snel voordoen. Overigens geldt ook bij Smart nu acht jaar garantie op de accu’s.

Veel stilstaan doet een accu vaak geen goed

Kopen? Laat de accu checken

De Duitse zusterorganisatie van de ANWB gaf overigens meteen nog een tip voor mensen die een gebruikte elektrische auto willen kopen. ,,Ben je in de markt voor een gebruikte elektrische auto? Zorg dan dat je voor aankoop in ieder geval de staat van de accu laat controleren. Daar bestaan bepaalde testprotocollen voor, het is verstandig om dat even door een goede garage te laten doormeten.”