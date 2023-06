Advies: ‘Werk maandag en woensdag op kantoor in strijd tegen files’

De dido-economie wordt het genoemd. Op dinsdag en donderdag werkt iedereen dus dán wordt er in alle kantoren vergaderd en overlegd. Gevolg is wel dat het verkeer zowel ‘s ochtends als aan het einde van de middag muurvast staat. En we hadden na de filevrije coronajaren nog wel zulke goede voornemens: meer thuiswerken, nooit meer in de file. Maar inmiddels is het op dinsdag en donderdag op de weg drukker dan voor 2019. En 80 procent van de werkenden klaagt erover.

Het fileprobleem is niet onoplosbaar. 10 procent minder auto’s op de weg in de spits en het stroomt weer lekker door. Maar vooral op dinsdag en donderdag wordt het nu juist steeds drukker.

De coalitie Anders Reizen, een samenwerking van tientallen ondernemingen en organisaties, waaronder Philips, Eneco, ANWB, Shell, Port of Rotterdam, provincies en ING, liet onderzoeken hoe we van die files door de dido-economie afkomen. Anders Reizen wil dat het woon-werkverkeer vermindert en duurzamer wordt.

Hugo Houppermans, directeur van Anders Reizen: ,,De reispatronen zijn niet veranderd, maar extremer geworden. En de piekbelasting van de wegen en het ov is intenser. Het onderzoek laat zien hoe het anders kan: door op andere tijden en andere dagen naar het werk te reizen.’’

,,Werkgevers laten het over aan de werknemers, maar medewerkers willen juist dat de werkgever de regie neemt en dat het dan ook relevant is als je op maandag of woensdag naar kantoor komt. Dus niet naar kantoor komen om acht uur in een belhokje Teamsvergaderingen te voeren.’’

Gewoonte

Van de werknemers die op die twee filedagen naar het werk gaan - en dat is 80 procent van alle werkenden - zegt bijna de helft dat zij niet fysiek aanwezig hóéven zijn. Een enkeling gaat uit gewoonte naar kantoor, maar het gros van de potentiële thuiswerkers gaat omdat de werkgever, vaak op het niveau van de chef, dit wil. ,,Voorbeeldgedrag is belangrijk als we willen veranderen. Niet alleen de werkgever, maar ook de politiek heeft een voorbeeldrol. De Tweede Kamer vergadert nog steeds op dinsdag, woensdag en donderdag.’’

Driekwart van die groep werknemers die thuis had kunnen werken, zegt ook op andere dagen naar kantoor te willen komen. Alleen de groep met jonge kinderen zegt dat andere dagen niet mogelijk zijn vanwege de kinderopvang. Anders Reizen denkt dat er een taak voor de werkgever ligt. Niet op dinsdag of donderdag naar kantoor, maar op een andere dag. Woensdag is favoriet als alternatieve kantoordag.

Woensdag en vrijdag zijn ook de dagen waarop veel parttimers niet werken. ,,Vrijdag is de derde weekenddag aan het worden’’, zegt Houppermans. ,,Maar maandag en woensdag kunnen kantoordagen zijn.’’

Er is nóg een optie voor dinsdag en donderdag: de spits mijden, maar het gros stort zich toch liever tussen 07.00 en 09.00 uur in het verkeer vanwege de vaste kantoortijden. Twee op de tien sluit in de file aan uit gewoonte. En een uurtje later vertrekken kan veel verloren filetijd schelen. Een pilot met sms-waarschuwingen over de verkeersdrukte in de regio Arnhem-Nijmegen bleek effectief om mensen later of eerder in de auto te krijgen. Maar ook hier is de werkgever de bepalende factor, de baas wil dat iedereen er op een bepaalde tijd is.

De derde oplossing is niet met de auto gaan. Van de groep die een alternatief heeft in de vorm van bus of trein woont de helft binnen fietsafstand. Dat kan gestimuleerd worden door fietsvergoedingen, goede stallingen bij kantoren en plekken waar iemand die zich in het zweet getrapt heeft zichzelf op kan frissen.

Niet vóór 10.00 uur

De sleutel ligt bij de werkgevers; zij zijn blijkt uit het onderzoek leidend om de werkweek te veranderen. Houppermans: ,,Er zijn bedrijven die afspreken dat je niet fysiek bij elkaar komt vóór 10.00 uur in de ochtend. Of zij spreken af dat complete teams fysiek samenwerken op maandag en woensdag. Een andere manier om medewerkers de spits te laten omzeilen, is het stimuleren van de fiets. Bedrijven die daar succesvol in zijn betalen meer kilometervergoeding voor de fiets dan voor de auto.’’

Minder files en drukte in de trein op dinsdag en donderdag bespaart ook veel geld. Er hoeft minder geld uitgegeven te worden aan infrastructuur of aan extra treinen voor de paar piekmomenten.

Uit angst voor corona stapten mensen liever in de auto of op de fiets dan in het ov. En nog steeds zegt 10 procent van de treinreizigers dat ze minder vaak de trein pakken en vaker de auto of de fiets. Ze hebben zichzelf een nieuwe gewoonte aangeleerd en klagen over drukte door uitval van treinen en een beperkte capaciteit van het spoor. In de auto heb je altijd een zitplaats. Gebruikers van het ov klagen veel meer over de drukte dan automobilisten en fietsers.

Thuisgewerkt

We zijn niet helemaal terug bij af. Er wordt meer thuisgewerkt dan voor corona. Zo’n 40 procent van de werknemers werkt nu soms thuis en dat was in 2019 30 procent. Een meerderheid van de werknemers is er tevreden mee.

,,Wij hebben 60 procent CO2-reductie vergeleken met een paar jaar geleden’’, zegt HR-directeur Jeroen Overgoor van Eneco. Personeel mag 40 tot 60 procent thuiswerken. ,,En we stimuleren op kantoor werken op maandag, woensdag en vrijdag. Op woensdag en vrijdag mogen mensen die dat anders niet mogen hun auto parkeren bij het werk. Zo werken we aan verschuiving.’’ Projectteams vergaderen ook bij voorkeur op maandag en woensdag, als er volop kantoorruimte is. ,,Maar dinsdag en donderdag blijven populair. Het is fijn om elkaar fysiek te kunnen treffen.’’

