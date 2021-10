Adviesprijs benzine stijgt tot boven de 2,10 euro

De olieprijs is de laatste tijd hard gestegen. Het herstel van de wereldeconomie na de coronacrisis zorgt voor meer vraag naar fossiele brandstof en dat leidt tot hogere prijzen. Maar de capaciteit van olieproducenten is achtergebleven. Zij kunnen nu niet goed aan de stijgende vraag voldoen. Wat ook meespeelt zijn de oplopende prijzen voor energie. Gas en kolen zijn sterk in prijs gestegen en daarmee wordt olie als goed alternatief gezien. Ook wordt gespeculeerd dat het aanbod op de oliemarkt steeds meer onder druk kan komen te staan, omdat minder wordt geïnvesteerd in nieuwe fossiele brandstofprojecten.

Goedkope pompen

Volgens prijsvergelijker brandstof-zoeker.nl is het bij enkele goedkope pompen in de provincie Groningen nog steeds mogelijk om E10 voor 1,80 euro per liter te tanken. Tanken in Duitsland is ook voordelig, want net over de grens betaal je maar 1,64 euro voor een litertje E10. Op een volle tank van een gemiddelde auto scheelt dat toch een tientje.