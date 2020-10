Afrika wil onze afgereden vieze auto’s niet meer hebben

Een diesel stationwagen met drie ton op de teller is in Nederland onverkoopbaar, maar nog goed genoeg voor export naar Afrika. Maar dat gaat veranderen. Vijftien Afrikaanse landen willen die oude barrels met ingang van volgend jaar niet meer hebben. Ze zijn te smerig.

Uit onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) blijkt dat 80 procent van de huidige export niet langer welkom is. De auto’s en busjes zijn vaak 16 jaar of ouder en een flink deel zakt voor de emissietesten. Vijftien Afrikaanse landen sluiten met ingang van 2021 de grenzen voor die oude auto’s en busjes om de luchtkwaliteit te verbeteren en omdat veel voertuigen van slechte kwaliteit zijn. Ze willen dat importauto’s voortaan voldoen aan milieuklasse Euro 4 en niet ouder zijn dan tien jaar.

De ILT pleit voor Europese exportregels, want de vrees bestaat dat de oude auto’s op papier als auto, maar in de praktijk als afval naar Afrika worden verscheept. En in de Afrikaanse landen zijn er onvoldoende mogelijkheden om de auto’s op een milieuvriendelijk wijze te demonteren.

,,Als we alleen vanuit Nederland in actie komen, zal dit leiden tot uitwijkgedrag van exporteurs naar andere Europese havens en weinig bijdragen aan het oplossen van deze problematiek’’, zegt inspecteur-generaal Jan van den Bos van de ILT. ,,Ons rapport geeft een belangrijk signaal dat snelle en gecoördineerde actie nodig is. De inzichten uit het ILT-onderzoek dragen hieraan bij.’’ Nieuwe regels zouden ervoor moeten zorgen dat de autowrakken in Europa worden gerecycled.

Een voorstel van ILT is om wettelijk aan te passen wanneer een auto afval is, zodat het voertuig in de EU kan worden ontmanteld en gerecycled. De milieuafdeling van de Verenigde Naties (UNEP) meldt dat het blij is met de uitkomsten van het onderzoek en zegt met onder meer Nederland te gaan samenwerken aan betere regelgeving.

Kwaliteit

Nederland is niet het enige land dat oude voertuigen exporteert. De stroom auto’s vanuit andere Europese landen is groter en niet beter van kwaliteit. De gevolgen van de export zijn voor Afrika groot: hogere uitstoot van fijnstof, NOx en CO2 met gezondheids- en milieurisico’s als resultaat. En als voertuigen van slechte kwaliteit daar op de weg komen, zorgen ze voor onveilige situaties.

Jaarlijks worden in Nederland 500.000 auto’s uit het kentekenregister geschreven. Meer dan de helft wordt geëxporteerd. Hieronder vallen circa 80.000 auto’s en busjes die qua emissieklasse en leeftijd in Nederland normaal bij de sloop belanden. Ruim 20.000 hiervan belanden in Afrika.

In deze aflevering van Zoek Het Uit gaan Bucket Boys Joep en Thijs naar een autorecyclingbedrijf waar ze met eigen ogen zien hoe een auto wordt gerecycled en gesloopt: