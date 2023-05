Al werkt het voor geen meter, vader Jan en zoon Bart zijn voor altijd gek van Alfa Romeo

Lawaaiflit­s­paal is het nieuwste wapen tegen verkeers­huf­ters: ‘Je hoort de uitlaat knallen’

Ronkende motoren, piepende remmen of luid getoeter: in de grote stad hebben veel inwoners last van verkeerslawaai. Daarom plaatst de gemeente Utrecht in drie straten speciale ‘lawaaiflitspalen’. En daar zijn veel buurtbewoners blij mee: ‘Opgevoerde auto’s en motoren kan je met je oren volgen.’