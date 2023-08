Alleen de prijs van deze elektrische SUV van Honda is bijzonder

Honda heeft het altijd een beetje anders gedaan dan andere merken. In de jaren tachtig en negentig bracht dit het Japanse merk in Europa veel succes door vlot uitziende modellen met een zeer goede kwaliteit en prettige rijeigenschappen te verkopen tegen concurrerende prijzen. Daarna bleven ze dat doen, maar dan tegen te hoge prijzen, waardoor het merk zichzelf in Europa langzaam uit de markt prijsde.

Honda blijft alleen Alpine en Jaguar voor

Ze probeerden het tij nog te keren door hun auto’s steeds extremer vorm te geven met veel scherpe hoeken en gekke kleuren, maar ook dat werkte maar ten dele. De afgelopen tien jaar verkocht Honda in Nederland nooit meer dan 2000 auto's per jaar en dit jaar staat de teller tot nu toe op een magere 350 stuks. Deze getallen steken schril af bij zo'n 15 jaar geleden, toen er zo’n tienduizend auto's per jaar werden verkocht. Europees gezien laat Honda alleen Alpine en Jaguar achter zich qua verkopen. Zelfs een merk als Lexus wist nog twee keer meer auto’s te slijten dan Honda.

Volledig scherm Honda e:NY1 © Honda

Tsunami aan Chinese merken

Opvallend kiest Honda voor een zeer ingetogen design, net nu een complete tsunami aan nieuwe Chinese merken de Europese markt overspoelt. De zeer goed rijdende nieuwe Civic is daar een voorbeeld van en ook de nieuwe e:Ny1 oogt zeer gemiddeld. Het lijkt best een keer leuk om een Honda te zien die niet lijkt op een Picasso op wielen, maar dit is wellicht weer het andere uiterste. Want er is werkelijk niets opvallends aan te ontdekken. Dit is hoe een kind een SUV zou tekenen.

Het grappige is dat Honda de persconferentie begint met te zeggen dat de 4,38 meter lange e:Ny1 geen geëlektrificeerde HR-V is, maar dat lijkt vooral een gevalletje van ‘de aanval is de beste verdediging’. Want afgezien van zeer grote visuele overeenkomsten doet de onder de auto uitstekende accubak vermoeden dat we hier wel degelijk te maken hebben met een omgebouwde HR-V.

Volledig scherm Honda e:NY1 © Honda

Goede rijeigenschappen

Dat is op zich helemaal niet erg. Sterker nog: het extreem laag hangende accupakket zorgt voor een laag zwaartepunt en dus voor goede rijeigenschappen. Een nadeel is dat dit ten koste gaat van de bodemvrijheid bij deze SUV, maar wie gaat er met een elektrische Honda SUV tegenwoordig nog het terrein in? Dit is vooral een auto voor de urban jungle, die met zijn lage verbruik, goede hoofd- en beenruimte achterin en hoge zitpositie vooral geschikt is als gezinsauto.

De rijeigenschappen zijn uitstekend en vormen een goede mix tussen comfortabel en sportief. Het knapste is nog wel dat je nooit het gevoel hebt onderweg te zijn met een zware auto. Want zwaar is de Honda met zijn gewicht van 1730 kilo. De topsnelheid is met 160 km/u afdoende en de mooi lineaire acceleratie van 0-100 km/u in 7,6 seconden is indrukwekkend. Datzelfde geldt voor de remmen en de besturing, die goed te doseren zijn en prettig aanvoelen. De meeste complimenten krijgt echter het rechthoekige centrale display, dat de belangrijkste bedieningselementen toont en zich zeer intuïtief laat bedienen.

Volledig scherm Honda e:NY1 © Honda

De enige kritiek geldt ten aanzien van de gebruikte materialen. Met name de bovenzijde van het dashboard is gemaakt van één uit hard plastic bestaande afdekplaat. De rand aan de voorzijde was bij onze testauto al voorzien van enkele krassen, een teken dat het geen topmateriaal betreft. Verder maakt het interieur een solide, moderne en zakelijk-chique indruk. De bagageruimte houdt niet over met een inhoud van 361/1176 liter, maar op de achterbank zit je wel prima. Dat mag ook wel, want de concurrentie groeit snel in dit segment.

Geen subsidie voor de Honda e:NY1

Niet alleen de Chinezen staan te trappelen, ook een auto als de nieuwe Hyundai Kona steekt deze Honda naar de kroon. Niet alleen met zijn 80 kilometer grotere actieradius, maar ook met zijn laadsnelheid. Die bedraagt maximaal 11 kW via AC en tot 78 kW bij een snellader. De Kona - die naar verwachting zo'n 45 mille gaat kosten - doet dat met 100 kW een stuk sneller. De relatief betaalbare MG4 Electric (vanaf 31.000 euro) zit daar in de praktijk zelfs nog ver boven.

Volledig scherm Honda e:NY1 © Honda

Helaas voor Honda is de concurrentie groot, vooral doordat ook de Europeanen goede en goed rijdende auto’s weten te leveren voor minder geld. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de Peugeot e-2008, de Opel Mokka-e en de Jeep Avenger, die allemaal rond de 40.000 euro kosten. Ze hebben weliswaar een kleinere motor en accu, maar doordat ze binnen de subsidiegrens van 45.000 euro blijven, loopt het netto prijsverschil met de Honda op tot 10.000 euro.

Vanaf € 48.750 euro

De Honda e:NY1 is te koop vanaf € 48.750 euro en dat is best ambitieus, ondanks zijn rijke standaarduitrusting die zaken omvat als dual zone airconditioning, draadloos opladen van je telefoon, keyless entry en een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel. Toch komt Honda met deze relatief hoge prijs opnieuw terecht in gevaarlijk vaarwater. Niet alleen omdat er Chinese haaien om de auto heen cirkelen, maar vooral doordat Honda zichzelf opnieuw tussen wal en schip dreigt te manoeuvreren.

Volledig scherm Honda e:NY1 © Honda

Het is te hopen dat de e:NY1 niet hetzelfde lot treft als de elektrische Honda-e. Van dit schattige autootje met zijn retro-design werden in Nederland slechts 167 exemplaren verkocht. Het model flopte in Europa vooral door zijn te hoge prijs en te kleine actieradius en dus komt er ook geen opvolger. Volgens Honda worden er nu in Europa alleen nog elektrische auto's gebouwd die voldoen aan de vraag van de markt. Nou maar hopen dat ze goed genoeg geluisterd hebben.