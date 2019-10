Allsafe boort nieuwe markt aan: stallingen voor oldtimers

Oldtimers zijn zo populair geworden dat opslagbedrijf Allsafe er een nieuwe markt in ziet. Het bedrijf stort zich op stallingen voor oldtimers en youngtimers. Volgens Allsafe is er momenteel veel vraag naar goede bewaakte stallingen voor klassieke auto’s.

Het bedrijf, bekend van de mini-opslag, bouwt aan twee oldtimergarages, een in Weesp en een in Oegstgeest die over enkele maanden open gaan. Een derde in Bergen op Zoom is in voorbereiding.

Het aantal young- en oldtimers in ons land is de afgelopen jaren, mede als gevolg van de florerende economie, explosief toegenomen tot circa 2 miljoen. Het gaat vaak om tweede auto’s waarvoor rondom het huis geen parkeerplek is.

De afgelopen jaren is het aantal youngtimers (15-40 jaar oud) volgens het Centraal Bureau voor Statistiek meer dan verdubbeld, van 900.000 naar 1,9 miljoen. In vijf jaar steeg volgens diezelfde bron het aantal oldtimers (40+ jaar oud) met een kwart naar 141.000 stuks. Van die 2 miljoen oude auto’s kunnen er volgens Allsafe zo’n 600.000 als ‘zeer waardevol’ worden gekwalificeerd. ,,Tel daarbij op het toenemend aantal exotische sportauto’s en wij zien voldoende potentie in de markt om ons nieuwe concept voor auto-opslag de komende jaren verder over Nederland uit te rollen’’, aldus Eric Stubbé, directeur van Allsafe.

Niet de enige

Allsafe is niet de enige. Er zijn al tientallen opslaggarages voor oldtimers. Maar volgens Stubbé is hij de eerste die een landelijk concept uitrolt. De huur per maand varieert van 180 euro voor een parkeerplek tot 240 euro voor een eigen afgesloten garagebox in de ‘engine room’. Toegang gaat via een app die de deur naar een beveiligde sluis opent.