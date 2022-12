Als je zuinig bent op je auto kun je deze merken beter niet kopen

Dieven hebben een hekel aan Daihatsu's, Subaru's en Suzuki's. De kans om slachtoffer te worden van een inbraak was bij deze Japanse auto's de afgelopen vier jaar gemiddeld 0,26 procent, aldus verzekeraar Univé. Maar je kunt ook gewoon in Friesland gaan wonen.

De kans om slachtoffer te worden van auto-inbraak is het grootst in de provincie Utrecht. Dat concludeert Univé op basis van het aantal inbraakclaims dat autoverzekerden de afgelopen vier jaar doorgaven. Met 0,62 procent zochten Utrechtse verzekerden procentueel het vaakst contact met Univé’s claimservice vanwege een opengebroken auto. In Friesland staat je auto het veiligst.

In Friesland is je auto het veiligst

Behalve Utrecht noteerde Univé ook Zuid-Holland (0,47 procent) relatief meer meldingen van auto-inbraken dan elders in het land. Op drie staat Noord-Brabant (0,40 procent) en Noord-Holland valt met 0,38 procent net buiten de top. Autobezitters zijn het veiligst voor autokrakers in Friesland, waar met een inbraakpercentage van 0,09 procent de kans op een autokraak bijna zeven keer kleiner is dan in koploper Utrecht. Ook Drenthe (0,11 procent) wordt relatief vaker met rust gelaten door autokrakers, gevolgd door Groningen en Overijssel met beiden 0,12 procent.

Audi, Mercedes en BMW meest inbraakgevoelig

Het laat geen verrassing dat de duurdere modellen op de meeste belangstelling van inbrekers kunnen rekenen van inbrekers. Volgens Univé vallen respectievelijk Audi, Mercedes en BMW relatief het vaakst ten prooi aan autokrakers. Daarentegen ontving de autoverzekeraar de minste inbraakclaims van verzekerden die een Daihatsu, Subaru of Suzuki misten. Gerekend over de afgelopen vier jaar, is de kans om slachtoffer van een autokraak te worden 0,26 procent.

Autodieven actiefst in Limburg

Van Univé’s top 5 van meest verzekerde auto’s is Volkswagen het enige merk dat bovengemiddeld vaak (0,44 procent) ten prooi valt aan inbrekers. Dat merk is ook onder autodieven populair. Bij bijna 1 op de 3 claims die Univé in de afgelopen vier jaar ontving wordt een auto van dit merk als vermist opgegeven. Op basis van claims in deze periode overstijgt alleen Audi (0,11 procent) het risico op diefstal dat van een Volkswagen (0,09 procent). Op de plekken drie, vier en vijf staan BMW en Mercedes met allebei 0,07 procent, Mini met 0,06 procent en Fiat en Alfa Romeo met 0,05 procent.

Dat is allemaal boven de gemiddelde kans dat een auto wordt ontvreemd (0,04 procent). Volgens Univé lijken autodieven het actiefst in Limburg, waar de verzekeraar van 2018 tot en met 2021 met gemiddeld 0,11 procent het hoogste percentage diefstalclaims noteerde. In dezelfde jaren was in Groningen, Friesland, Overijssel en Zeeland het aantal ingediende claims per verzekerde het laagst, met een percentage van 0,01 procent.

‘Aantal claims stijgt weer naar pre-corona niveau’

Nadat Univé het aantal claims van autodiefstallen en -inbraken zag dalen tijdens de coronapandemie, is volgens Johan Van den Neste, directeur van Univé Schade, inmiddels weer sprake van een stijging. ,,Het aantal meldingen van het afgelopen jaar is vergelijkbaar met dezelfde periode in de jaren vóór de crisis, wat aangeeft dat autodieven en -krakers hun kans weer schoon zien nu we niet langer aan huis gekluisterd zijn.

Met tips en adviezen wijst Univé verzekerden er actief op om alert te zijn om het risico op diefstal of inbraakschade te verkleinen. ,,Autodieven gaan bij voorkeur rustig en ongezien te werk", aldus Van den Neste. ,,Parkeer daarom je auto op een drukke of goed verlichte plek. En door je dashboardkastje leeg te maken en open te laten, maak je inbrekers duidelijk dat er in jouw auto niets waardevols ligt dat het kraken waard maakt.”

