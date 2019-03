Aluminiumfolie als wapen tegen criminelen

Lamborghi­ni wil de 'Rambo Lambo’ weer gaan bouwen

22 maart Lamborghini heeft sinds enige tijd een SUV in het programma, maar de moderne Urus lijkt in niets op de hoekige, sterke en brede LM002 die het merk in de jaren tachtig bouwde. Het Italiaanse merk denkt nu na over een spirituele opvolger.