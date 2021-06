Ambitieus Skoda gaat alles anders doen, maar de handige gadgets blijven

Skoda wil meer vrouwen in de top, meer elektrische auto's, meer digitale technieken aan boord en meer auto's verkopen. De ambitie is om in 2030 in Europa in de top vijf te staan van grootste autofabrikanten.

Dat zei topman Thomas Schäfer deze week tijdens een bijeenkomst in Praag. Die groei wordt nog niet gemakkelijk, want waar de auto-industrie de afgelopen jaren groeide met meer dan 5 procent op jaarbasis, verwacht Schäfer dat de markt de komende jaren met slechts 1,2 procent per jaar zal groeien en dat daardoor de concurrentie aanzienlijk toeneemt.

Toch ziet Schäfer groeimogelijkheden voor Skoda, dat nu op plek acht staat in de top tien van grootste autofabrikanten in Europa. ,,We gaan extra markten aanboren, bijvoorbeeld in India en Rusland. Ook willen we tot 2030 nog drie compleet nieuwe elektrische voertuigen op de markt brengen, die zowel wat prijs als formaat betreft onder de Enyaq iV worden gepositioneerd.”

Skoda gaat naar eigen zeggen voor een realistische groeistrategie zonder luchtkastelen. ,,Onderdeel daarvan is dat onder meer de complexiteit van het modellengamma wordt verminderd, zodat consumenten beter snappen welke auto ze moeten kiezen", aldus de ceo. ,,En we gaan meer investeren in de online verkoop. De komende jaren moet een vijfde van onze omzet via internet komen.”

Vrouwen in de top

Ook wil Schäfer meer diversiteit. ,,Tegen het einde van het decennium moet een op de vier posities in het management van Skoda door een vrouw worden ingenomen. We hebben een andere focus nodig. Onze klanten zijn ook niet allemaal 55 jaar oud, man en hetero. We willen meer vrouwelijk talent aan boord en dat gaan we van bovenaf aansturen omdat het anders te lang duurt.”

Gelukkig blijven de kernwaarden van Skoda overeind. Zo blijven de handige gadgets die het merk in alle auto's heeft verstopt behouden en zal Skoda kwalitatief nagenoeg identieke producten blijven leveren als Volkswagen, tegen een lagere prijs. Een concept dat zeker in een land als Nederland enorm aanslaat, want een auto als de compleet elektrische Skoda Enyaq verkocht hier dit jaar beter dan de Volkswagen ID.3 en ID.4 samen.

