Amerikaanse autoriteiten tikken Tesla en Apple op de vingers: Autopilot én afgeleide bestuurder zijn de oorzaak van dodelijke crash met Tesla Model X

De Amerikaanse toezichthouder National Transportation Safety Board concludeert in een rapport dat de dodelijke crash met een Tesla Model X in maart 2018 onder meer te wijten is aan een afgeleide bestuurder én beperkingen van de Autopilot. Tesla en Apple, dat de smartphone leverde waardoor de bestuurder is afgeleid, krijgen er in het rapport van langs.

In het rapport neemt de NTSB, vergelijkbaar met de Nederlandse Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV), vooral Tesla op de korrel. Volgens de onderzoeksraad was de Autopilot van Tesla onvoldoende in staat om te monitoren in hoeverre de bestuurder zich daadwerkelijk bezighield met de taak van het rijden. Daarbij was de timing van de waarschuwingen van het systeem onvoldoende om de bestuurder zover te krijgen dat hij zou reageren en zo de crash kon voorkomen of minder erg kon maken. Volgens de NTSB zijn nieuwe eisen nodig voor rij-assistentiesystemen die deels zelfrijdende functies aanbieden conform level 2. Tesla moet van de raad applicaties ontwikkelen die de mate van betrokkenheid en oplettendheid van de bestuurder effectiever monitoren.

Daarnaast stelt de NTSB op basis van verschillende onderzochte crashes vast dat de Autopilot van Tesla stelselmatig door bestuurders wordt gebruikt in omstandigheden waarvoor het systeem niet is bedoeld. ,,Ondanks de bekende limieten van het systeem, beperkt Tesla niet waar de Autopilot kan worden gebruikt”, aldus de raad. Volgens de raad moet Tesla op dit punt veiligheidswaarborgen inbouwen.

Game

Ook de bestuurder wordt specifiek als oorzaak genoemd in het rapport. Volgens het rapport was hij waarschijnlijk afgeleid tijdens het rijden door het spelen van een game op zijn mobiele telefoon. Daardoor had hij niet in de gaten dat de Autopilot de Model X naar een gedeelte van de snelweg manoeuvreerde dat niet voor auto’s was bedoeld. Dit gebeurde in de weken voorafgaand aan de crash ook al een paar keer.

Zijn telefoon was een door Apple verschafte iPhone; de bestuurder werkte als ontwikkelingsingenieur bij Apple. Volgens de NTSB treft daarom ook Apple in de hoedanigheid als werkgever enige blaam, omdat het bedrijf geen beleid had om het gebruik van mobiele telefoons tijdens het rijden te beperken. Volgens de raad hebben de fabrikanten van elektronische apparaten de mogelijkheid om zeer afleidende functies op draagbare apparaten te vergrendelen als ze tijdens het rijden worden gebruikt. Zo’n functie moet in de ogen van de NTSB standaard op alle apparaten komen.

Beveiliger

Toch ging er meer mis die bewuste dag. De zogenoemde rimpelbuis-obstakelbeveiliger die voor aan de betonnen barrière zat en de impact van de botsing had kunnen beperken, was beschadigd door een eerder ongeluk en functioneerde daardoor niet goed. Waarschijnlijk had de bestuurder nog geleefd als die beveiliger in goede staat had verkeerd, stelt de NTSB. De organisatie verwijt Tesla verder dat de botsingsvermijdingssystemen van de Model X niet ontworpen waren om de deze beveiliger te herkennen. De raad maakt op dat punt overigens ook een verwijt aan de National Highway Traffic Safety, die dit niet als harde eis heeft gesteld.