Amerikaanse verkeersautoriteit dreigt Tesla met terugroepactie

Verkoop tweede­hands auto's in de lift; meer dan 2 miljoen occasions verkocht

3 januari In tegenstelling tot nieuwe personenauto’s zat de verkoop van tweedehands auto’s in crisisjaar 2020 wél in de lift. In Nederland zijn voor het eerst meer dan 2 miljoen occasions verkocht in een jaar tijd, melden dataleverancier RDC en branchevereniging Bovag.