Ames tovert showroom op tot museum vól met klassieke auto's: ‘Die hebben we ooit ook verkocht’

Aantal kampeerau­to's in Nederland in tien jaar verdubbeld

Het aantal kampeerauto’s in Nederland is gestegen tot een recordhoogte van 170.624 exemplaren, volgens de laatste telling van 1 oktober 2022 door Bovag, KCI en RDC. Dat zijn er ruim 10.000 meer dan begin dit jaar en in vergelijking met 10 jaar geleden is het aantal zelfs verdubbeld. In totaal staan er nu bijna 600.000 caravans en campers in Nederland geregistreerd.

7 oktober