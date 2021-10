Anil scheurt non-stop door 17 landen in strijd tegen mensenhandel: ‘Ik neem wel wat Red Bulls mee’

Door zeventien Europese landen rijden in 24 uur tijd. Het lijkt onmogelijk, maar Anil Kumar (30) uit Den Haag doet op 18 oktober een poging om het wereldrecord roadtrippen te vestigen. Zonder slaappauze, wel met een voorraadje Red Bulls in zijn auto. Met de actie vraagt hij aandacht voor mensenhandel.

Een etmaal lang zonder slaap, rijdend over de wegen van Europa. Het doel van organisatie Project Pashmina met de roadtrip is mensenhandel onder de aandacht brengen van jongeren. Het is een onderwerp dat organisator en bedenker Anil Kumar persoonlijk raakt. ,,Het is iets wat in mijn familie terugkomt. Een puzzel waar ik zelf nog naar op zoek ben.”

Maar hoe kom je van een strijd tegen mensenhandel naar een tocht door al die landen? Die link was makkelijk gelegd. De roadtrips staan bij Project Pashmina symbool voor de verhalen van slachtoffers, die langs routes over de hele wereld verhandeld worden. Een letterlijke roadtrip dus. ,,Handelsroutes, menselijke handel. Ja, die link was snel gelegd. En er zit een breder concept achter. We zetten levensverhalen om in routes. We gaan proberen om volgend jaar drie teams van jongeren te werven die een week lang de weg volgen van een slachtoffer van mensenhandel. Zo komen ze steeds dieper in het leven van zo’n persoon.”

Quote Het record is bijzaak. Het gaat om de gesprekken onderweg en dat we mensen bereiken Anil Kumar

De tocht begint op zondag 17 oktober op de Europese Dag tegen Mensenhandel om 23.00 uur in het Zuid-Limburgse Eijsden. Het einddoel 24 uur later is Roemenië. Tussendoor rijdt Kumar onder meer door Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Hongarije. Onderweg spreekt Kumar via livesessies op Instagram met influencers en experts. Zoals profvoetballer Eljero Elia. ,,Het record is bijzaak. Het gaat om de gesprekken onderweg en dat we mensen bereiken.”

De dertiger is al een aantal jaar politiek actief in Den Haag. ,,Sindsdien zet ik mij in voor de strijd tegen mensenhandel. Het is zo’n groot onrecht, waar we relatief weinig van weten. De bekende cijfers zijn het topje van de ijsberg. En je merkt dat het binnen onze generatie niet echt landt. Voor veel mensen is het niet duidelijk wat de omvang van dit onrecht is. En dat willen we met deze actie bereiken: met de roadtrip de verhalen achter de survivors laten zien. En de cijfers dichterbij brengen via Instagram.”

Volledig scherm De route die Kumar vooralsnog gaat rijden. © Project Pashmina

Duurzaam

Wie trouwens denkt aan de hoeveelheid uitstoot die er met de tocht door Europa vrijkomt: die wordt gecompenseerd. ,,We hebben de hoeveelheid berekend. Via een website is dat omgezet naar een donatie van bomen en groen.” De trip is dus duurzaam.

Eerst de 24 uur achter het stuur overleven. Kumar is een ervaren rijder. Hij reed eerder al vele uren achter elkaar en kan op een willekeurige zaterdagochtend wakker worden en besluiten om naar Zwitserland te rijden. Toch is een etmaal lang op de weg voor hem ook voor het eerst. ,,Het belangrijkste is dat ik goed uitgerust op weg ga. Ik ga ook veel bidden. En ik heb een cameraman als bijrijder naast me zitten. Ik hoop dat hij mij bij de les houdt met goede verhalen. Van diep filosofisch tot hopeloos triviaal.” Een bezoek aan een supermarkt staat ook nog op de planning. ,,Ik neem wel wat Red Bulls mee.”

Kumar denkt dat het achttiende uur het moeilijkste wordt. ,,Dan denkt je lichaam dat het bedtijd is en moet ik nog een uur of zes van Hongarije naar Roemenië.” Hij houdt het verantwoord. Dus in slaap vallen achter het stuur gaat niet gebeuren. ,,Als ik te moe word, dan stop ik. Of zeg ik tegen de bijrijder: ‘Het is allemaal leuk en aardig, maar rijd jij maar’. Het gaat om ons doel. Ik hoop natuurlijk dat het gaat lukken. Maar één file en dan kan het ook al over zijn.”

