Apple wil het interieur van auto's revolutionair veranderen

Apple hult zich officieel nog in stilzwijgen over de auto die het bedrijf de komende jaren op de markt wil brengen. Maar uit patentaanvragen wordt steeds duidelijker hoe de tech-gigant onder andere het interieur van auto's op revolutionaire wijze wil veranderen.

Uit documenten van het US Patent and Trademark Office blijkt dat er overal in de auto camera's en sensoren komen. Die zullen bijvoorbeeld de automobilist waarschuwen bij breuken of barsten in het autoglas. Ook ontwikkelt Apple een hightech holografische head-up-display: met hologramtechniek krijgt de bestuurder straks informatie en beelden pal voor zijn neus geprojecteerd.

Al even opzienbarend is het verlichtingssysteem waarvoor patent is aangevraagd. Dat gaat automatisch gedeelten van het interieur verlichten zodra de camera's waarnemen dat er ergens behoeft is aan licht. Als iemand bijvoorbeeld een boek of tijdschrift tevoorschijn haalt, zal er automatisch een leeslampje aangaan. En als een van de inzittenden in slaap valt, zullen de camera's zien dat de ogen dichtvallen en wordt de sfeerverlichting uitgeschakeld. Maar zodra de eindbestemming (volgens het navigatiesysteem) nadert, zal de sfeerverlichting weer inschakelen om de inzittende(n) voorzichtig wakker te maken.

Zelfrijdend

Apple houdt de lippen nog steeds stijf op elkaar als het gaat om details van ‘Project Titan’. Wel is inmiddels uitgelekt dat het hierbij om een volledig elektrische én zelfrijdende auto gaat die in 2024 in productie moet gaan. Jaren geleden wilde Apple zich al in de auto-industrie begeven, maar het bedrijf zag er uiteindelijk van af om zelf een auto te maken en verklaarde later alleen maar brood te zien in software voor zelfrijdende auto's. Maar sinds enkele maanden lijkt Apple wel degelijk toch van plan om zelf een auto te gaan verkopen, die vooral de jeugdige kopers van iPhones en iPads moet aanspreken.

Volgens goed ingewijde bronnen mikt Apple ook op revolutionaire batterijtechnologie, die supersnelle laadtijden en verrassend verre reikwijdten belooft. Het bedrijf heeft daarnaast onlangs een voormalig ingenieur van Porsche in dienst genomen, die een autoriteit is op het gebied van ondersteltechniek. Bovendien zou er met Hyundai al over gesproken zijn om de Apple-auto's in bestaande autofabrieken te gaan produceren.

Tesla

Elon Musk onthulde laatst dat hij Tesla voor 60 miljard dollar aan Apple had willen verkopen. Maar de topman van Apple, Tim Cook, weigerde destijds een afspraak in te plannen. Musk schreef in zijn bericht op Twitter dat hij contact opnam met het bedrijf tijdens de ‘donkerste dagen’ van de ontwikkeling van de Tesla Model 3. In 2017 verslond het bedrijf geld toen het de productie van de Model 3 wilde verhogen.

De excentrieke Tesla-baas zei toen tegen de arbeiders in zijn fabriek in Fremont (Californië) dat het bedrijf aan de vooravond stond van een ‘productiehel’ van zes maanden of langer. Enkele weken daarna postte Musk op Twitter dat hij op het dak of naast de productieband van de fabriek sliep, zodat hij altijd in de buurt zou zijn om problemen op te lossen. Er waren tal van tegenslagen. Uiteindelijk is de Model 3 er toch gekomen en zag Musk af van de plannen om zijn automerk aan Apple te verkopen.

