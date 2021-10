Artsen zeggen: zet een fietshelm op! Maar in landen om ons heen is het veel meer ingeburgerd

VRAAG & ANTWOORD ‘Cuppen van autobanden komt ook door versleten schokdem­pers’

9 oktober ‘Laatst schreef u in deze rubriek over het cuppen van autobanden. Ik wil graag even wijzen op een van de belangrijkste oorzaken daarvan: versleten schokdempers en de daarmee vaak gepaard gaande, gebroken spiraalveren’, aldus lezer Peter Leijtens.