Audi klem in afrastering na politie-achtervolging met meer dan 200 km/u

Dat gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag. Een politiesurveillance kwam de speersnelle Audi rond 4:00 uur tegen op de Rijksweg Noord in Sittard, zo schrijft De Limburger .

In bedwang

De achtervolging kende snelheden van meer dan 200 kilometer per uur, waarbij de bestuurder van de vluchtauto zijn wagen maar met moeite in bedwang kon houden. In Born ging het dan toch nog mis. De Audi schoof van de weg en kwam tot stilstand in een hekwerk.