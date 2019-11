Audi moet nu ook 120.000 Euro 4-diesels terugroepen

Het Duitse Kraffahrtbundesamt (KBA) heeft Audi verplicht deze auto's terug te roepen omdat wordt vermoed dat er in de modellen illegale software is verwerkt. Audi bevestigt de terugroepactie. In Duitsland alleen al gaat het om 40.000 exemplaren, schrijft Auto Motor und Sport. Hoeveel auto's in Nederland zijn getroffen, is niet bekend.



Tot nu toe waren oudere diesels uit de jaren 2004-2009 geen onderwerp van terugroepacties wegens gemanipuleerde emissiesystemen. Toch is de KBA ervan overtuigd dat ook Euro 4-motoren met een inhoud van 2,7 en 3,0 liter zijn voorzien van sjoemelsoftware. Hierdoor wordt de uitlaatgaszuivering voor giftige stikstofoxiden ten minste gedeeltelijk uitgeschakeld. Het resultaat is dat de auto’s veel meer uitstoten dan toegestaan ​​bij de destijds geldende Euro 4-emissienorm van 250 milligram per kilometer.



Audi wordt beschouwd als het brein achter de illegale dieselsoftware. In Neckarsulm werden gemanipuleerde motoren ontworpen voor de hele Volkswagen-groep, inclusief Porsche. Voormalig Audi-baas Rupert Stadler zat enkele maanden in hechtenis vanwege het aandeel van Audi in de fraude. Hij is nu vrij in afwachting van een proces. Wanneer Audi er niet in slaagt om de auto's te laten voldoen aan de emissie-eisen, bestaat de kans dat het bedrijf de auto's moet terugkopen tegen de toen geldende nieuwprijs.