Audi Q8 is 's werelds eerste 'digitale' SUV

De Q8, het nieuwste topmodel in de SUV-reeks van Audi, is in vele opzichten bijzonder. Om te beginnen is dit de allereerste SUV-coupé van het merk. BMW was tien jaar geleden de bedenker van zo’n auto, met de X6. Daarnaast is de Q8 bijzonder omdat hij onderstreept dat Audi met een inhaalslag bezig is. Vaak is het merk de afgelopen jaren verweten de slogan ‘voorsprong door techniek’ niet meer waar te maken: innovaties bleven uit. De Q8 maakt duidelijk dat de koers gewijzigd is. Met zijn technologie overtreft hij zelfs de Q7, de grootste en tot nu toe duurste (vanaf €83.655) SUV van Audi.



De Q8 heeft dan ook technisch meer gemeen met de toplimousine A8 en de nog maar enkele maanden geleden geïntroduceerde, nieuwe generatie A7. Dus zien we in deze SUV vrijwel geen knoppen, maar wel drie grote beeldschermen: het eerste scherm pal voor de neus van de bestuurder, dat het klassieke instrumentarium vervangt. De andere twee (aanraak)schermen bevinden zich middenin het dashboard en in de middenconsole.

Laserscanner

Quote Met Car-2-X kunnen Audi’s elkaar waarschu­wen, bijvoor­beeld voor situaties verderop Zo’n aanraakscherm is al rijdend vaak niet ideaal, maar Audi heeft de ergonomie goed onder controle. Het scherm reageert met een kleine trilling om te bevestigen dat je met je vinger op de juiste plek zit en dat de opdracht begrepen is. Audi onderstreept het hightech karakter met Car-2-X technologie: de Q8 kan communiceren met andere Audi’s, die bijvoorbeeld waarschuwen voor een gevaarlijke situatie verderop.



Ronduit uniek is de laserscanner, ook wel lidar of laser-radar genoemd. Doordat die continu talloze laserstralen afvuurt op de omgeving, weet hij precies waar iets zich bevindt en hoe het er uit ziet. Daarmee gaat de laser verder dan een gewone radar, die voornamelijk metalen en bewegende voorwerpen kan detecteren. En ook verder dan een videocamera, die in de auto vooral wordt ingezet voor het identificeren van verkeersborden en andere weggebruikers.

Zelfrijdend

Zo’n lidar was tot nu toe te duur voor auto’s, maar Audi past hem sinds kort toe in zijn topmodellen. Het apparaat is van essentieel belang om auto’s straks volledig zelfrijdend te maken, want zonder dit ding weet die niet precies waar een bloembak of lantaarnpaal staat. Zolang auto’s volgens de wet nog niet zelf mogen rijden, is de lidar een nuttige aanvulling op de sensors die zich al in auto’s bevinden.



Zo heeft de Q8 maximaal vijf radars, zes camera’s en twaalf ultrasone sensoren aan boord. Zij helpen de bestuurder in de lastigste situaties en nemen zelfs de besturing over als je met een aanhanger achteruit wilt inparkeren: een lastig klusje waar menig automobilist van gruwt.

Volledig scherm Geen tellers maar drie schermen in het dashboard. © Audi

Al even indrukwekkend in de Q8 is de alom aanwezige kunstmatige intelligentie. Zo kun je de sleutel programmeren voor verschillende bestuurders. Zodra je instapt, weet de auto wat je voorkeuren zijn en worden de stoelen, het stuur, de spiegels, de sfeerverlichting of de playlist van het audiosysteem automatisch aangepast. Zelfs de navigatie denkt met je mee. Zodra hij doorheeft dat je elke dinsdag op een bepaalde tijd richting kantoor rijdt, zal hij uit zichzelf waarschuwen als er op jouw vaste route dit keer een opstopping is.

Daklijn

Volledig scherm Een doorlopende lichtbak verbindt beide achterlichten. © Audi De Q8 is verder vooral een comfortabele, ruime en luxueus aangeklede SUV, met in het interieur mooi leer en desgewenst een vleugje eucalyptushout. Het coupé-design maakt van hem een andere auto dan de Q7. Hij is ruim 6 centimeter korter, bijna 3 cm breder en bijna 4 cm lager.



Een lagere daklijn leidt vaak tot minder hoofdruimte op de achterbank, maar dat valt hier mee. Drie volwassenen hebben op de (verschuifbare) achterbank meer dan genoeg plek. Daarnaast is er een flinke bagageruimte van minimaal 605 liter. Doordat hij korter is dan de Q7 is een derde zitrij met twee extra zitplaatsen in de Q8 niet mogelijk.



Tijdens het rijden weet hij zijn forse afmetingen en al even flinke gewicht (minimaal 2145 kg) goed te verhullen. Hij stuurt heerlijk scherp, veert supercomfortabel en bewegingen van de carrosserie, een berucht euvel van SUV’s, blijven beperkt. Standaard heeft de Q8 een onderstel met instelbare demperkarakteristiek, luchtvering met hoogteregeling is een optie en met de als optie leverbare vierwielbesturing blijkt hij even wendbaar als een kleine stadsauto.

Berghelling