Audi RS Q3 Sportback: feestbeest met 400 pk

Je weet dat het waanzin is: met 140 km/u over besneeuwde wegen knallen waar je normaliter misschien 70 zou rijden. Maar behalve wijzelf is er geen kip op de weg. Afgezien van die twee elanden dan die we tegenkwamen, maar waarvoor we ruim op tijd konden stoppen. Zo bleef ons een winterse elandproef bespaard.

De historie van Audi’s vierwielaangedreven modellen begon in 1980 met de Audi quattro. Dat was een sportcoupé waarvan het aandrijfconcept was geïnspireerd op de Volkswagen Iltis, een militaire terreinwagen. Om het 40-jarige quattro-jubileum te vieren, rijden we nu in de Audi RS Q3 Sportback, een sportieve 4x4, geïnspireerd op een coupé.

In de herfst van 2019 maakten we al kennis met deze nieuwe koetswerkvariant van de Audi Q3. Maar nu gaat het ons om de snelle techniek die onder het blik schuilgaat. Al dat sportieve RS-lekkers kun je trouwens ook op de ‘gewone’ Q3 bestellen, zónder de blitse coupélooks.

Het belangrijkst aan de RS Q3 is natuurlijk de powerinjectie die Audi onder de motorkap toepaste. Gelukkig hadden de technici het historische besef om de jubileum-quattro een vijfcilinder turbomotor mee te geven, net als het oermodel uit 1980. Het vermogen bedraagt tegenwoordig 400 pk. Dat betekent een verdubbeling van het vermogen van de aartsvader, en 60 pk meer dan de vorige RS Q3. Via de vier brulpijpen onder de achterbumper roffelt, brult en gromt de vijfcilinder als een malle. Activeer je de sportmodus, dan doen de RS-sportuitlaten (meerprijs 1401 euro) elke keer dat je terugschakelt een oerknal-imitatie. Schrikken? Wacht maar tot je de CO2-uitstoot ziet: die bedraagt 202 tot 204 g/km, ruim tweemaal zoveel als het beoogde EU-gemiddelde van 95 g/km. Voor elke RS Q3 moet Audi dus minstens één volledig elektrisch model verkopen...

Op asfalt snelt de opper-Q3 in 4,5 seconden naar 100 km/u. Maar ook op het Laplandse winterwegdek gaat de Audi RS Q3 Sportback ervandoor als een sneeuwhaas met koude voeten. Voor de gelegenheid heeft Audi de (standaard) 20-inch wielen voorzien van winterbanden met spikes. In combinatie met de quattro-aandrijving zorgen ze voor een indrukwekkende grip. Al merken we toch nog dat sommige weggedeelten gladder zijn dan andere. Desondanks houden we de RS Q3 in het spoor en krijgen we niet te maken met plotseling overstekende sneeuwwallen. Die zouden overigens nog een harde dobber hebben aan de Audi, want leeg weegt-ie al bijna 1700 kilo. En dat terwijl de motor juist 26 kilo lichter is geworden dan in het vorige model, onder meer door een aluminium oliecarter.

Behalve de motorische aanpassingen heeft Audi ook zijn best gedaan op de dynamische eigenschappen van de nieuwe RS Q3. Zo is hij voorzien van een progressieve besturing, waardoor de installatie directer reageert naarmate je verder instuurt. De voorste remschijven ter grootte van New York family-pizza’s zijn inwendig geventileerd én geperforeerd. Wie daaraan niet genoeg denkt te hebben, kan voor een slordige 6500 euro keramische remmen bestellen. Voor remklauwen met een likje rode of blauwe verf komt daar nog ruim 400 euro bovenop.

Uiterlijk vertoon

Om de RS-modellen van de meer modale Q3’s te onderscheiden, heeft Audi ze onder meer voorzien van subtiele spatbordverbreders. De aanpassingen aan de neus springen duidelijker in het oog. Zo is de aluminium sierlijst rond de grille verdwenen en heeft de grille zelf een grofmaziger rooster. De luchthappers aan weerszijden in de onderbumper kregen een forser formaat. Bovendien worden ze door boemerangvormige panelen van de grille gescheiden. Als eerbetoon aan de Audi Sport-quattro tekende de Britse ontwerper Matt Baggley een flinke kier tussen de motorkap en de grille. Van voren zijn de ‘gewone’ RS Q3 en de Sportback gelijk, maar en profil herken je de Sportback direct aan de afwijkende daklijn. Ook recht van achteren kun je de twee versies prima uit elkaar houden. Zo wordt de Sportback achteraan gekenmerkt door een horizontale zwarte strip, die aan weerszijden uitkomt in een soort van kieuw.

Vind je de Sportback verreweg het mooist? Check dan wel eerst of de krappere instap richting achterbank en de geringere hoofdruimte wel passen bij de lenigheid en de ruimtebehoefte van de gedoodverfde bankzitters. Daarmee houden de klachten over het interieur wel op, al stuiten we op iets meer harde kunststof dan we op grond van de instapprijs van ruim een ton zouden verwachten. Gelukkig is er genoeg moois aanwezig om je een beetje af te leiden. Zoals de inmiddels bekende, maar nog altijd fraaie virtual cockpit, leren meubilair met een ruitjesstikpatroon en gekleurde alcantara accenten her en der.

Op de besneeuwde winterwegen maakt de nieuwe RS Q3 veel indruk. Je voelt dat de besturing direct reageert en dat de zeventraps S-tronic-versnellingsbak uitstekend op zijn sportieve taak berekend is. Wanneer we met nog scherper getande spijkerbanden het ijs opgaan en alle assistentiesystemen uitzetten, merken we dat zelfs een ongeoefende ijsrijder de auto aardig in de baan kan houden. Al straffen de natuurwetten stuurfoutjes of te late reacties natuurlijk wel keihard af.

105.970 euro

Voor de ‘ouderwetse’ autoliefhebber is deze Audi met zijn heerlijke vijfcilinder motor een verademing tussen alle elektrische auto’s en plug-in hybrides die de markt bestormen. Toch dringt de vraag zich op of de RS Q3 nog wel bij de huidige tijd past. Daarnaast kan de Nederlandse liefhebber een auto als deze eigenlijk nergens een beetje laten uitrazen. De definitieve ontnuchtering volgt bij het bestuderen van de prijslijst. Voor de RS Q3 Sportback vraagt de dealer 105.970 euro, voor de standaardversie geldt een vanafprijs van 104.470 euro. Die stevige bedragen zijn grotendeels te wijten aan de CO2-taks à raison van bijna 33 mille. Zo neemt de Nederlandse overheid alvast een voorschot op de aankomende EU-boetes. Alleen komt dat niet voor rekening van Audi, maar van de Nederlandse consument. Met een maximumkoppel van 480 Nm, een bagageruimte van 530 liter en een maximaal trekgewicht van 1900 kg is de RS Q3 wél uitstekend geschikt voor een caravanvakantie. Al zal de Knaus, Kip of Tabbert bijna gevierendeeld worden als de bestuurder stevig gas geeft…

