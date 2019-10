Audi RS5 Sportback: uitstervend ras

Wie niet in de specificaties heeft gekeken van de nieuwe Audi RS5 Sportback, zou zweren dat onder de kap nog altijd de dof roffelende achtcilinder ligt van zijn voorgangers. Niets is minder waar. Omwille van de uitstoot vertrouwt Audi voor zijn RS-modellen onder de RS6 inmiddels al enige tijd op zescilinders met bi-turbo. Eigenlijk moeten we zeggen: vertrouwt wéér op zescilinder turbomotoren. Want de Audi RS-modellen waren aan het begin van deze eeuw ook nog voorzien van een monsterlijke V6 bi-turbo.

Zo perste de Audi RS4 aan het begin van deze eeuw nog 381 pk uit een cilinderinhoud van 2.700 cc. De nieuwste RS5 is 450 pk sterk, ditmaal uit een blok met een inhoud van 2.900 cc. Genoeg om 99 procent van het huidige Nederlandse wagenpark in een wolk van bandenrook verbijsterd achter je te laten. En dus laten we bij de verkeerslichten die andere Audi – een TDI’tje denken we nog - ruiterlijk de eerste paar meters pakken bij het wegrijden. Vervolgens spreken we alle 450 paarden aan via de launch control, teneinde deze ambitieuze baas te laten zien dat wij niet voor niets een RS-logo achterop hebben staan.

Volledig scherm Audi RS5 Sportback © Audi

Helaas gaat het iets anders dan gepland, want we komen geen centimeter dichterbij. Sterker nog, de andere Audi loopt uit. Dan zien we dat de man voor ons ook een RS-logo op de achterklep heeft. Het is de nieuwe RS3. Zelfde motor, maar 50 pk minder sterk in een lichtere auto en met twee man minder aan boord. Bij het volgende verkeerslicht komen we langszij. Er wordt gelachen, duimpjes gaan wederzijds omhoog. Twee nieuwe auto’s met mannen die hebben gekozen voor dikke benzinemotoren; een uitstervend ras, zo beseffen we ons. Immers; de eerste de beste Tesla had onze dikke, uitgebouwde en bespoilerde bolides vernederd - Emissie- en drama-loos.

Toch valt er in de S5 meer te genieten. Van de heerlijk directe en goed aanvoelende besturing bijvoorbeeld, of het relatief lage gewicht, waardoor bochten nemen tot een uiterst aangenaam tijdverdrijf verwordt. Uiteraard zorgt de vierwielaandrijving voor eindeloze hoeveelheden grip, zodat je ook onder natte omstandigheden als een volleerd rallyrijder door de urban jungle kunt laveren. Het geluid van de zescilinder is kunstmatig opgepept door componisten van Audi met meer talent dan Beethoven en Bach tezamen. Want hoewel een groot deel via de speakers en aangepaste uitlaatkleppen tot stand komt, is het eindresultaat geweldig.

Volledig scherm Audi RS5 Sportback © Audi

Remmen doet de RS5 minstens net zo goed als accelereren. De enorme remschijven voor hebben meer bijtkracht per vierkante centimeter dan een Australische zoutwaterkrokodil en van fading is geen enkele sprake, ook niet wanneer ze flink worden getart. Bij het loslaten van het gaspedaal weerklinken boze plofjes uit de uitlaten van het formaat stortkoker, hetgeen bijdraagt aan de feestvreugde, ook al is ook hiervoor geput uit het gigantische oeuvre van Audi’s kunstmatige uitlaat-arsenaal.

Wie rust, reinheid en regelmaat zoekt, zet de RS5 in standje Comfort en laat de auto met de dynamische cruise control zoveel mogelijk zaken zelf bepalen. De uitlaatpijpen zwijgen, de vering staat op standje ‘deinen’ en vervolgens word je comfortabel en snel naar je eindbestemming geschoten. Wellicht kies je na verloop van tijd voor je eigen onderstelparameters onder het menu ‘Individual’ omdat de comfortstand net iets te comfortabel is, maar feit is dat de RS5 ook een geweldige reisauto is die niet altijd hoeft te happen naar de baas.

Volledig scherm Audi RS5 Sportback © Audi

Toch is dat wel het leukste wat je in de RS5 kunt doen met je kleren aan: hard en meedogenloos rammen op het circuit of op bochtige bergweggetjes. Of tussensprintjes die dankzij het koppel van 450 Newtonmeter zorgen voor een asfaltverschroeiende versnelling. Je weet dat je bedonderd wordt met artificiële geluiden en een intelligent onderstel dat qua wegligging meer zaken voor je oplost en maskeert dan je wilt weten, maar het eindresultaat is dat je met een grijns op je gezicht harder gaat dan je ooit voor mogelijk had gehouden. En dus houd je nog maar even je rechtervoet naar beneden. Zeker wanneer je je realiseert dat auto’s in dit power-segment zo langzamerhand toe zijn aan hun allerlaatste verbrandingsslagen.