Audi stopt levering A6 en A7 na nieuw onderzoek naar sjoemelsoftware: mogelijk 60.000 auto's betrokken

Audi krijgt nu de kans om zijn versie van de feiten te geven. De autobouwer onderzoekt naar eigen zeggen systematisch alle motoren. Als bevestigd zou worden dat het om voertuigen gaat met ongeoorloofde software, dan hangen Audi opnieuw verplichte terugroepacties boven het hoofd. In Duitsland zijn ongeveer 33.000 wagens betrokken, wereldwijd bijna 60.000.

AdBlue

Volgens Der Spiegel gaat het om wagens die voldoen aan de meest recente Euro 6-norm. Die auto's zijn uitgerust met een zogenaamde SCR-katalysator voor reiniging van stikstofoxiden. Die heeft voor een goede werking AdBlue nodig, een oplossing van ureum, waarvoor in de wagen een extra tank voorzien is. AdBlue wordt in de uitlaatstroom geïnjecteerd en zorgt ervoor dat de stikstofoxiden omgezet worden naar onschadelijke stikstof en waterdamp.