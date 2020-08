Auto beschadigd door de storm? Zo gaat de verzekering er mee om

Van sulletje tot beste jongetje van de klas: het succesver­haal van Kia

9 augustus Kia was in de eerste vier maanden van 2020 het op een na best verkochte automerk van Nederland, na Volkswagen. Niet slecht voor een merk dat in 1997 nog failliet werd verklaard. Samen met zusterbedrijf Hyundai gaat de Koreaanse fabrikant nu voor werelddominantie.